Теннис

Гарбинье Мугуруса объявила о беременности. Соболенко поздравила теннисистку

Гарбинье Мугуруса объявила о беременности. Соболенко поздравила теннисистку
Комментарии

Чемпионка двух турниров «Большого шлема», а ныне директор Итогового чемпионата WTA испанка Гарбинье Мугуруса объявила о беременности. Спортсменка опубликовала соответствующее фото в социальных сетях. В комментариях её поздравила четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко.

«Поздравляю. Очень счастлива за тебя», — написала Соболенко в комментариях под публикацией.

Фото: из личного архива Гарбинье Мугурусы

31-летняя Мугуруса — чемпионка двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2016 и Уимблдон-2017); победительница Итогового турнира WTA в одиночном разряде (2021); победительница 15 турниров WTA (из них 10 — в одиночном разряде).

