Даниил Медведев впервые за шесть матчей обыграл испанца
Поделиться
18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев впервые за шесть матчей обыграл представителя Испании. Сегодня, 28 сентября, он вышел в четвертьфинал на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай). Даниил уверенно обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину (20-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3.
Пекин (м). 2-й круг
28 сентября 2025, воскресенье. 10:30 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Россиянин прервал пятиматчевую серию поражений в поединках с испанскими теннисистами. Три из них нанёс ему Карлос Алькарас (финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, полуфинал Уимблдона и полуфинал Пекина; всё это — в 2024 году), по одному — Давидович-Фокина (прошлогодняя Канада) и Хауме Мунар (Майами-2025).
В четвертьфинале турнира в Пекине Медведев сыграет с победителем матча Корентен Муте (Франция) — Александр Зверев (Германия).
Материалы по теме
Комментарии
- 28 сентября 2025
-
14:00
-
13:56
-
13:49
-
13:02
-
12:51
-
12:41
-
12:36
-
12:35
-
12:31
-
11:57
-
11:51
-
11:39
-
11:34
-
10:57
-
10:46
-
10:27
-
10:17
-
10:10
-
09:57
-
09:30
-
09:23
-
09:19
-
08:25
-
07:50
-
07:27
-
00:56
-
00:43
-
00:33
- 27 сентября 2025
-
23:59
-
23:49
-
23:47
-
23:35
-
22:54
-
22:21
-
22:13