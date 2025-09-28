Скидки
Даниил Медведев впервые за шесть матчей обыграл испанца

Даниил Медведев впервые за шесть матчей обыграл испанца
18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев впервые за шесть матчей обыграл представителя Испании. Сегодня, 28 сентября, он вышел в четвертьфинал на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай). Даниил уверенно обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину (20-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3.

Россиянин прервал пятиматчевую серию поражений в поединках с испанскими теннисистами. Три из них нанёс ему Карлос Алькарас (финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, полуфинал Уимблдона и полуфинал Пекина; всё это — в 2024 году), по одному — Давидович-Фокина (прошлогодняя Канада) и Хауме Мунар (Майами-2025).

В четвертьфинале турнира в Пекине Медведев сыграет с победителем матча Корентен Муте (Франция) — Александр Зверев (Германия).

