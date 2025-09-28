Карлос Алькарас вышел в полуфинал турнира в Токио, где встретится с Руудом

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в полуфинал турнира АТР-500 в Токио (Япония). В матче 1/4 финала он обыграл 33-ю ракетку мира американца Брэндона Накашиму. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4.

Встреча теннисистов продлилась 1 час 21 минуту. За это время Алькарас сделал один эйс, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету Накашимы три эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В полуфинале турнира в Токио Карлос Алькарас сыграет с норвежским теннисистом Каспером Руудом. Турнир в Токио проходит с 24 по 30 сентября. Действующим победителем соревнований является французский теннисист Артюр Фис, который не принимает участия в розыгрыше турнира этого года.