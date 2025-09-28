Карлос Алькарас вышел в полуфинал турнира в Токио, где встретится с Руудом

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в полуфинал турнира АТР-500 в Токио (Япония). В матче 1/4 финала он обыграл 33-ю ракетку мира американца Брэндона Накашиму. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4.
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Встреча теннисистов продлилась 1 час 21 минуту. За это время Алькарас сделал один эйс, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету Накашимы три эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
В полуфинале турнира в Токио Карлос Алькарас сыграет с норвежским теннисистом Каспером Руудом. Турнир в Токио проходит с 24 по 30 сентября. Действующим победителем соревнований является французский теннисист Артюр Фис, который не принимает участия в розыгрыше турнира этого года.
- 28 сентября 2025
-
14:00
-
13:56
-
13:49
-
13:02
-
12:51
-
12:41
-
12:36
-
12:35
-
12:31
-
11:57
-
11:51
-
11:39
-
11:34
-
10:57
-
10:46
-
10:27
-
10:17
-
10:10
-
09:57
-
09:30
-
09:23
-
09:19
-
08:25
-
07:50
-
07:27
-
00:56
-
00:43
-
00:33
- 27 сентября 2025
-
23:59
-
23:49
-
23:47
-
23:35
-
22:54
-
22:21
-
22:13