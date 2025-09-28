Скидки
Теннис

Карлос Алькарас — Брэндон Накашима, результат матча 28 сентября 2025, счет 2:0, АТР-500 в Токио

Карлос Алькарас вышел в полуфинал турнира в Токио, где встретится с Руудом
Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в полуфинал турнира АТР-500 в Токио (Япония). В матче 1/4 финала он обыграл 33-ю ракетку мира американца Брэндона Накашиму. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4.

Токио (м). 1/4 финала
28 сентября 2025, воскресенье. 11:30 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Брэндон Накашима
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима

Встреча теннисистов продлилась 1 час 21 минуту. За это время Алькарас сделал один эйс, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету Накашимы три эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В полуфинале турнира в Токио Карлос Алькарас сыграет с норвежским теннисистом Каспером Руудом. Турнир в Токио проходит с 24 по 30 сентября. Действующим победителем соревнований является французский теннисист Артюр Фис, который не принимает участия в розыгрыше турнира этого года.

