Бадоса снялась с матча с Муховой на турнире в Пекине после шести геймов из-за травмы

18-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса не смогла продолжить матч третьего круга на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Она играла с чешкой Каролиной Муховой (15-й номер рейтинга) и отказалась от продолжения борьбы при счёте 4:2 в пользу соперницы.
Бадоса брала медицинский тайм-аут перед началом шестого гейма. Она испытывала проблемы с бедром, испанка покинула корт в слезах.
Матч продолжался 35 минут. За это время Бадоса выполнила одну подачу навылет, не допустила двойных ошибок и не заработала брейк-пойнтов. На счету Муховой ни одного эйса и двойной ошибки, а также один реализованный брейк-пойнт из двух.
В 1/8 финала турнира в Пекине Мухова сыграет с победительницей матча Чжан Шуай (Китай) — Аманда Анисимова (США).
Отметим, что для Бадосы турнир в Пекине стал вторым после паузы в 2,5 месяца из-за травмы.
