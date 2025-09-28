Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Каролина Мухова — Паула Бадоса, результат матча 28 сентября 2025, счет 2:0, 3-й круг WTA 1000 Пекин

Бадоса снялась с матча с Муховой на турнире в Пекине после шести геймов из-за травмы
Аудио-версия:
Комментарии

18-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса не смогла продолжить матч третьего круга на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Она играла с чешкой Каролиной Муховой (15-й номер рейтинга) и отказалась от продолжения борьбы при счёте 4:2 в пользу соперницы.

Пекин (ж). 3-й круг
28 сентября 2025, воскресенье. 12:20 МСК
Каролина Мухова
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
4
2
         
Паула Бадоса
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

Бадоса брала медицинский тайм-аут перед началом шестого гейма. Она испытывала проблемы с бедром, испанка покинула корт в слезах.

Матч продолжался 35 минут. За это время Бадоса выполнила одну подачу навылет, не допустила двойных ошибок и не заработала брейк-пойнтов. На счету Муховой ни одного эйса и двойной ошибки, а также один реализованный брейк-пойнт из двух.

В 1/8 финала турнира в Пекине Мухова сыграет с победительницей матча Чжан Шуай (Китай) — Аманда Анисимова (США).

Отметим, что для Бадосы турнир в Пекине стал вторым после паузы в 2,5 месяца из-за травмы.

Календарь турнира в Пекине
Сетка турнира в Пекине
Материалы по теме
Медведев пробился в четвертьфинал Пекина! А Кудерметова уступила сопернице из Чехии. LIVE!
Live
Медведев пробился в четвертьфинал Пекина! А Кудерметова уступила сопернице из Чехии. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android