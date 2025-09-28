Карлос Алькарас оценил выход в полуфинал турнира АТР-500 в Токио

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал выход в полуфинал турнира АТР-500 в Токио (Япония). В матче 1/4 финала он обыграл 33-ю ракетку мира американца Брэндона Накашиму. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4.

«Здорово пройти дальше, сыграть ещё один полуфинал. Это особенное событие, потому что я впервые играю в Японии, здесь, в Токио. Дойти до полуфинала в моём дебютном выступлении — это нечто грандиозное. Я стараюсь не дать американцам пройти дальше. Здорово видеть испанский флаг в сетке», — сказал Алькарас после матча.

В полуфинале турнира в Токио Карлос Алькарас сыграет с норвежским теннисистом Каспером Руудом. Турнир в Токио проходит с 24 по 30 сентября.