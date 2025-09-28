Даниил Медведев рассказал, чего ему не хватает для успехов на турнирах

18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил, каких качеств, которыми он обладал в 2023 году, ему не хватает для успеха сейчас. Сегодня, 28 сентября, он обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину (6:3, 6:3) и вышел в четвертьфинал на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай).

«Возможно, чувство игры, общая осознанность. Этого мне не хватало в последнее время. Я пытаюсь это вернуть, и именно поэтому я сегодня доволен. Чтобы выиграть много геймов на приёме, нужно показывать быструю реакцию на приёме, быстрее бежать на следующий удар. Всё должно быть лучше, но и так неплохо», — приводит слова Медведева сайт ATP.