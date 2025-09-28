Скидки
Даниил Медведев рассказал, чего ему не хватает для успехов на турнирах

Комментарии

18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил, каких качеств, которыми он обладал в 2023 году, ему не хватает для успеха сейчас. Сегодня, 28 сентября, он обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину (6:3, 6:3) и вышел в четвертьфинал на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай).

Пекин (м). 2-й круг
28 сентября 2025, воскресенье. 10:30 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Алехандро Давидович-Фокина
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина

«Возможно, чувство игры, общая осознанность. Этого мне не хватало в последнее время. Я пытаюсь это вернуть, и именно поэтому я сегодня доволен. Чтобы выиграть много геймов на приёме, нужно показывать быструю реакцию на приёме, быстрее бежать на следующий удар. Всё должно быть лучше, но и так неплохо», — приводит слова Медведева сайт ATP.

