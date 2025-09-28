Скидки
Главная Теннис Новости

«Медведев наконец-то набирает форму». Журналист — о результате россиянина в Пекине

Известный португальский журналист Жозе Моргаду отреагировал на выход 18-й ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева в четвертьфинал на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай). Во втором круге соревнований он уверенно обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину (20-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3.

«Даниил Медведев наконец-то набирает форму. Он возвращается в четвертьфинал Пекина очень хорошей победой над Давидович-Фокиной. Дальше Зверев или Муте», — написал Моргаду на своей странице в социальных сетях.

Отметим, Даниил Медведев впервые за шесть матчей обыграл представителя Испании. В четвертьфинале турнира в Пекине он сыграет с победителем матча Корентен Муте (Франция) — Александр Зверев (Германия).

