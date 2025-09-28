Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Белинда Бенчич — Присцилла Хон, результат матча 28 сентября 2025, счет 2:1, 3-й круг WTA 1000 Пекин

Белинда Бенчич вышла в 1/8 финала «тысячника» в Пекине, где сыграет с Кори Гауфф
Комментарии

16-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич вышла в четвёртый круг на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В третьем круге она обыграла представительницу Австралии Присциллу Хон (108-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:4, 6:3.

Пекин (ж). 3-й круг
28 сентября 2025, воскресенье. 12:05 МСК
Белинда Бенчич
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		4 3
         
Присцилла Хон
Австралия
Присцилла Хон
П. Хон

Матч продолжался 2 часа 27 минут. За это время Бенчич выполнила две подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 13. На счету Хон 10 эйсов, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

В 1/8 финала турнира в Пекине Белинда Бенчич сыграет с американкой Кори Гауфф, которая является действующей чемпионкой соревнований.

Календарь турнира в Пекине
Сетка турнира в Пекине
Материалы по теме
Медведев пробился в четвертьфинал Пекина! А Кудерметова уступила сопернице из Чехии. LIVE!
Live
Медведев пробился в четвертьфинал Пекина! А Кудерметова уступила сопернице из Чехии. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android