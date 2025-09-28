Белинда Бенчич вышла в 1/8 финала «тысячника» в Пекине, где сыграет с Кори Гауфф
16-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич вышла в четвёртый круг на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В третьем круге она обыграла представительницу Австралии Присциллу Хон (108-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:4, 6:3.
Пекин (ж). 3-й круг
28 сентября 2025, воскресенье. 12:05 МСК
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|3
Присцилла Хон
П. Хон
Матч продолжался 2 часа 27 минут. За это время Бенчич выполнила две подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 13. На счету Хон 10 эйсов, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти.
В 1/8 финала турнира в Пекине Белинда Бенчич сыграет с американкой Кори Гауфф, которая является действующей чемпионкой соревнований.
