Определились все полуфиналисты турнира АТР-500 в Токио
На турнире категории АТР-500 в японском Токио завершились матчи 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полуфиналистами соревнований. Матчи за выход в финал состоятся завтра, 29 сентября.
Теннис. Турнир АТР-500 в Токио (Япония). 1/2 финала:
- Каспер Рууд (Норвегия) — Карлос Алькарас (Испания).
- Тейлор Фриц (США) - Дженсон Бруксби (США).
Турнир в Токио проходит с 24 по 30 сентября. Действующим победителем соревнований является французский теннисист Артюр Фис, который не принимает участия в розыгрыше турнира этого года. В прошлогоднем финале он был сильнее соотечественника Уго Умбера (5:7, 7:6 (8:6), 6:3).
