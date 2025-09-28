Определились все полуфиналисты турнира АТР-500 в Токио

На турнире категории АТР-500 в японском Токио завершились матчи 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полуфиналистами соревнований. Матчи за выход в финал состоятся завтра, 29 сентября.

Теннис. Турнир АТР-500 в Токио (Япония). 1/2 финала:

Каспер Рууд (Норвегия) — Карлос Алькарас (Испания).

Тейлор Фриц (США) - Дженсон Бруксби (США).

Турнир в Токио проходит с 24 по 30 сентября. Действующим победителем соревнований является французский теннисист Артюр Фис, который не принимает участия в розыгрыше турнира этого года. В прошлогоднем финале он был сильнее соотечественника Уго Умбера (5:7, 7:6 (8:6), 6:3).