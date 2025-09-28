Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас поздравили Марка Маркеса с седьмым титулом MotoGP

Звёздные испанские теннисисты Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас поздравили соотечественника Марка Маркеса с седьмым титулом чемпионата мира по шоссейно-кольцевым гонкам — MotoGP.

«Отлично! Поздравляю, Марк Маркес», — написал Алькарас в социальных сетях.

«Поздравляю, Марк Маркес, с новым титулом MotoGP. Спасибо, что снова стал для всех настоящим примером того, как справляться с трудностями. Наслаждайся! Ты это заслужил!» — написал Надаль.

32-летний Маркес стал чемпионом в классе MotoGP в седьмой раз, повторив достижение итальянца Валентино Росси. Отметим, что также у Маркеса есть титулы в классах 125cc и Moto2. Всего за свою карьеру Маркес провёл 206 гонок, из которых в 73 одержал победу (у Росси – 89), в 126 поднялся на подиум (Росси – в 199).