Главная Теннис Новости

Корентен Муте — Александр Зверев, результат матча 28 сентября 2025, счет 1:2, 2-й круг ATP 500 Пекин

Александр Зверев вышел в четвертьфинал турнира в Пекине, где сыграет с Даниилом Медведевым
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвертьфинал на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай). Во втором круге он обыграл француза Корентена Муте (37-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 3:6, 6:3.

Пекин (м). 2-й круг
28 сентября 2025, воскресенье. 14:15 МСК
Корентен Муте
Франция
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 3
7 		3 6
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Матч продолжался 2 часа 39 минуты. За это время Зверев выполнил семь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Муте три эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

В четвертьфинале «пятисотника» в Пекине Александр Зверев сыграет с российским теннисистом Даниилом Медведевым (18-я ракетка мира).

