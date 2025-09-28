Александр Зверев вышел в четвертьфинал турнира в Пекине, где сыграет с Даниилом Медведевым

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвертьфинал на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай). Во втором круге он обыграл француза Корентена Муте (37-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 3:6, 6:3.

Матч продолжался 2 часа 39 минуты. За это время Зверев выполнил семь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Муте три эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

В четвертьфинале «пятисотника» в Пекине Александр Зверев сыграет с российским теннисистом Даниилом Медведевым (18-я ракетка мира).