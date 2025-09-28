Скидки
Главная Теннис Новости

Турнир ATP-500 в Токио, 2025 год: результаты матчей 28 сентября

Турнир ATP-500 в Токио, 2025 год: результаты матчей 28 сентября
28 сентября в столице Японии Токио прошёл пятый игровой день турнира категории ATP-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами воскресных матчей, после которых определился состав полуфиналистов.

Теннис. Турнир ATP-500, Токио. 1/4 финала. Результаты на 28 сентября:

Себастьян Корда (США) — Тейлор Фриц (США, 2) — 3:6, 7:6, 3:6;

Дженсон Бруксби (США) — Хольгер Руне (Дания, 3) — 6:3, 6:3;

Каспер Рууд (Норвегия, 4) — Александар Вукич (Австралия, Q) — 6:3, 6:2;

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Брэндон Накашима (США) — 6:2, 6:4.

Турнир в Токио проходит с 24 по 30 сентября. Действующим победителем соревнований является французский теннисист Артюр Фис, который не принимает участия в розыгрыше турнира этого года. В прошлогоднем финале он был сильнее соотечественника Уго Умбера (5:7, 7:6 (8:6), 6:3).

