«Снова не чувствовал себя хорошо физически». Зверев — о победе над Муте в Пекине
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о победе над французом Корентеном Муте (37-й номер рейтинга) во втором круге турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). Встреча завершилась со счётом 7:5, 3:6, 6:3.
Пекин (м). 2-й круг
28 сентября 2025, воскресенье. 14:15 МСК
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|3
|
|3
|6
Александр Зверев
А. Зверев
«Муте играет хорошо, в этом нет секрета. То, как он играл летом и насколько сильно улучшился, было феноменально. Он очень хитрый соперник, поэтому рад, что прошёл дальше. Сегодня я снова не чувствовал себя хорошо физически, у меня была боль. Иногда я был немного расстроен из-за этого, но, когда было важно, я боролся, и в третьем сете, как мне показалось, я сыграл лучший теннис», — приводит слова Зверева официальный сайт ATP.
