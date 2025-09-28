«Снова не чувствовал себя хорошо физически». Зверев — о победе над Муте в Пекине

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о победе над французом Корентеном Муте (37-й номер рейтинга) во втором круге турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). Встреча завершилась со счётом 7:5, 3:6, 6:3.

«Муте играет хорошо, в этом нет секрета. То, как он играл летом и насколько сильно улучшился, было феноменально. Он очень хитрый соперник, поэтому рад, что прошёл дальше. Сегодня я снова не чувствовал себя хорошо физически, у меня была боль. Иногда я был немного расстроен из-за этого, но, когда было важно, я боролся, и в третьем сете, как мне показалось, я сыграл лучший теннис», — приводит слова Зверева официальный сайт ATP.