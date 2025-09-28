Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Снова не чувствовал себя хорошо физически». Зверев — о победе над Муте в Пекине

«Снова не чувствовал себя хорошо физически». Зверев — о победе над Муте в Пекине
Комментарии

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о победе над французом Корентеном Муте (37-й номер рейтинга) во втором круге турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). Встреча завершилась со счётом 7:5, 3:6, 6:3.

Пекин (м). 2-й круг
28 сентября 2025, воскресенье. 14:15 МСК
Корентен Муте
Франция
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 3
7 		3 6
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Муте играет хорошо, в этом нет секрета. То, как он играл летом и насколько сильно улучшился, было феноменально. Он очень хитрый соперник, поэтому рад, что прошёл дальше. Сегодня я снова не чувствовал себя хорошо физически, у меня была боль. Иногда я был немного расстроен из-за этого, но, когда было важно, я боролся, и в третьем сете, как мне показалось, я сыграл лучший теннис», — приводит слова Зверева официальный сайт ATP.

Материалы по теме
Александр Зверев вышел в четвертьфинал турнира в Пекине, где сыграет с Даниилом Медведевым
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android