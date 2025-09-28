Скидки
Теннис

Мухова — пятый действующий игрок по скорости достижения 50 побед на «тысячниках»

Мухова — пятый действующий игрок по скорости достижения 50 побед на «тысячниках»
Комментарии

15-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова стала пятой среди действующих игроков по скорости достижения 50 побед в карьере на турнирах WTA-1000. Об этом сообщает OptaAce. Муховой понадобилось 72 матча. Меньше затратили лишь Ига Швёнтек (64), Виктория Азаренко (68), Винус Уильямс (69) и Елена Рыбакина (71).

Пекин (ж). 3-й круг
28 сентября 2025, воскресенье. 12:20 МСК
Каролина Мухова
Чехия
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
4
2
         
Паула Бадоса
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

На «тысячнике» в Пекине (Китай) Каролина Мухова вышла в 1/8 финала после того, как 18-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса не смогла продолжить матч при счёте 4:2 в пользу соперницы.

Далее на турнире в Пекине Мухова сыграет с победительницей матча Чжан Шуай (Китай) — Аманда Анисимова (США).

Новости. Теннис
