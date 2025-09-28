Мухова — пятый действующий игрок по скорости достижения 50 побед на «тысячниках»

15-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова стала пятой среди действующих игроков по скорости достижения 50 побед в карьере на турнирах WTA-1000. Об этом сообщает OptaAce. Муховой понадобилось 72 матча. Меньше затратили лишь Ига Швёнтек (64), Виктория Азаренко (68), Винус Уильямс (69) и Елена Рыбакина (71).

На «тысячнике» в Пекине (Китай) Каролина Мухова вышла в 1/8 финала после того, как 18-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса не смогла продолжить матч при счёте 4:2 в пользу соперницы.

Далее на турнире в Пекине Мухова сыграет с победительницей матча Чжан Шуай (Китай) — Аманда Анисимова (США).