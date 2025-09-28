Мухова — пятый действующий игрок по скорости достижения 50 побед на «тысячниках»
Поделиться
15-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова стала пятой среди действующих игроков по скорости достижения 50 побед в карьере на турнирах WTA-1000. Об этом сообщает OptaAce. Муховой понадобилось 72 матча. Меньше затратили лишь Ига Швёнтек (64), Виктория Азаренко (68), Винус Уильямс (69) и Елена Рыбакина (71).
Пекин (ж). 3-й круг
28 сентября 2025, воскресенье. 12:20 МСК
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
2 : 0
Rt
|1
|2
|3
|
|
Паула Бадоса
П. Бадоса
На «тысячнике» в Пекине (Китай) Каролина Мухова вышла в 1/8 финала после того, как 18-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса не смогла продолжить матч при счёте 4:2 в пользу соперницы.
Далее на турнире в Пекине Мухова сыграет с победительницей матча Чжан Шуай (Китай) — Аманда Анисимова (США).
Материалы по теме
Комментарии
- 28 сентября 2025
-
17:59
-
17:45
-
16:59
-
16:52
-
15:53
-
14:46
-
14:40
-
14:00
-
13:56
-
13:49
-
13:02
-
12:51
-
12:41
-
12:36
-
12:35
-
12:31
-
11:57
-
11:51
-
11:39
-
11:34
-
10:57
-
10:46
-
10:27
-
10:17
-
10:10
-
09:57
-
09:30
-
09:23
-
09:19
-
08:25
-
07:50
-
07:27
-
00:56
-
00:43
-
00:33