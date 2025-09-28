Аманда Анисимова с «баранкой» обыграла Чжан Шуай и вышла в 1/8 финала турнира в Пекине
Поделиться
Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В третьем круге она обыграла представительницу Китая Чжан Шуай (112-я в рейтинге) со счётом 7:6 (13:11), 6:0.
Пекин (ж). 3-й круг
28 сентября 2025, воскресенье. 17:10 МСК
Чжан Шуай
Ч. Шуай
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|0
|
|6
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Встреча продолжалась 1 час 27 минут. В её рамках Анисимова шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Шуай один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.
В 1/8 финала Аманда Анисимова встретится с чешской теннисисткой Каролиной Муховой, которая занимает 15-е место в мировом рейтинге.
Комментарии
- 28 сентября 2025
-
20:03
-
19:34
-
19:22
-
19:03
-
18:43
-
17:59
-
17:45
-
16:59
-
16:52
-
15:53
-
14:46
-
14:40
-
14:00
-
13:56
-
13:49
-
13:02
-
12:51
-
12:41
-
12:36
-
12:35
-
12:31
-
11:57
-
11:51
-
11:39
-
11:34
-
10:57
-
10:46
-
10:27
-
10:17
-
10:10
-
09:57
-
09:30
-
09:23
-
09:19
-
08:25