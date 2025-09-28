Скидки
Теннис

Аманда Анисимова — Чжан Шуай, результат матча 28 сентября, счёт 2:0, 3-й круг турнира в Пекине

Аманда Анисимова с «баранкой» обыграла Чжан Шуай и вышла в 1/8 финала турнира в Пекине
Комментарии

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В третьем круге она обыграла представительницу Китая Чжан Шуай (112-я в рейтинге) со счётом 7:6 (13:11), 6:0.

Пекин (ж). 3-й круг
28 сентября 2025, воскресенье. 17:10 МСК
Чжан Шуай
Китай
Чжан Шуай
Ч. Шуай
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 11 		0
7 13 		6
         
Аманда Анисимова
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. В её рамках Анисимова шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Шуай один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

В 1/8 финала Аманда Анисимова встретится с чешской теннисисткой Каролиной Муховой, которая занимает 15-е место в мировом рейтинге.

Календарь турнира в Пекине
Сетка турнира в Пекине
