Турнир WTA-1000 в Пекине, 2025 год: результаты игрового дня 28 сентября

Комментарии

28 сентября в Пекине (Китай) прошёл четвёртый игровой день турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Теннис. Турнир WTA-1000, Пекин. Третий круг. Результаты на 28 сентября:

  • Елена Рыбакина (Казахстан) — Ева Лис (Германия) — 3:6, 6:1, 4:6;
  • Маккартни Кесслер (США) — Барбора Крейчикова (Чехия) — 1:6, 7:5, 3:9 (Rt);
  • Лейла Фернандес (Канада) — Кори Гауфф (США) — 4:6, 6:4, 5:7;
  • Вероника Кудерметова (Россия) — Мари Боузкова (Чехия) — 3:6, 5:7;
  • Жасмин Паолини (Италия) — Софья Кенин (США) — 6:3, 6:0;
  • Каролина Мухова (Чехия) — Паула Бадоса (Испания) — 4:2 (Rt);
  • Чжан Шуай (Китай) — Аманда Анисимова (США) — 7:6 (13:11), 6:0.
Календарь турнира в Пекине
Сетка турнира в Пекине
