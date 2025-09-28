Карлос Алькарас одержал более 75% побед на всех трёх покрытиях с 2020 года

Испанский теннисист первая ракетка мира Карлос Алькарас стал одним из трёх игроков, кому удалось одержать более 75% побед на всех трёх покрытиях с 2020 года на турнирах под эгидой АТР.

По этому показателю он встал в один ряд с титулованным сербом Новаком Джоковичем и второй ракеткой мира итальянским спортсменом Янником Синнером.

Сегодня, 28 сентября, Алькарас вышел в полуфинал соревнований категории АТР-500 в Токио (Япония), обыграв американского теннисиста 33-ю ракетку мира Брэндона Накашиму. Счёт — 6:2, 6:4. В полуфинале хардового турнира испанец сыграет с представителем Норвегии Каспером Руудом.