Карлос Алькарас одержал более 75% побед на всех трёх покрытиях с 2020 года
Поделиться
Испанский теннисист первая ракетка мира Карлос Алькарас стал одним из трёх игроков, кому удалось одержать более 75% побед на всех трёх покрытиях с 2020 года на турнирах под эгидой АТР.
По этому показателю он встал в один ряд с титулованным сербом Новаком Джоковичем и второй ракеткой мира итальянским спортсменом Янником Синнером.
Сегодня, 28 сентября, Алькарас вышел в полуфинал соревнований категории АТР-500 в Токио (Япония), обыграв американского теннисиста 33-ю ракетку мира Брэндона Накашиму. Счёт — 6:2, 6:4. В полуфинале хардового турнира испанец сыграет с представителем Норвегии Каспером Руудом.
Токио (м). 1/4 финала
28 сентября 2025, воскресенье. 11:30 МСК
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Материалы по теме
Комментарии
- 28 сентября 2025
-
20:03
-
19:34
-
19:22
-
19:03
-
18:43
-
17:59
-
17:45
-
16:59
-
16:52
-
15:53
-
14:46
-
14:40
-
14:00
-
13:56
-
13:49
-
13:02
-
12:51
-
12:41
-
12:36
-
12:35
-
12:31
-
11:57
-
11:51
-
11:39
-
11:34
-
10:57
-
10:46
-
10:27
-
10:17
-
10:10
-
09:57
-
09:30
-
09:23
-
09:19
-
08:25