Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас одержал более 75% побед на всех трёх покрытиях с 2020 года

Карлос Алькарас одержал более 75% побед на всех трёх покрытиях с 2020 года
Карлос Алькарас
Комментарии

Испанский теннисист первая ракетка мира Карлос Алькарас стал одним из трёх игроков, кому удалось одержать более 75% побед на всех трёх покрытиях с 2020 года на турнирах под эгидой АТР.

По этому показателю он встал в один ряд с титулованным сербом Новаком Джоковичем и второй ракеткой мира итальянским спортсменом Янником Синнером.

Сегодня, 28 сентября, Алькарас вышел в полуфинал соревнований категории АТР-500 в Токио (Япония), обыграв американского теннисиста 33-ю ракетку мира Брэндона Накашиму. Счёт — 6:2, 6:4. В полуфинале хардового турнира испанец сыграет с представителем Норвегии Каспером Руудом.

Токио (м). 1/4 финала
28 сентября 2025, воскресенье. 11:30 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Брэндон Накашима
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Материалы по теме
Алькарас пробился в четвертьфинал Токио! В Пекине победили Мирра, Синнер и Потапова. LIVE!
Live
Алькарас пробился в четвертьфинал Токио! В Пекине победили Мирра, Синнер и Потапова. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android