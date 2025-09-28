Анисимова — третья, кто родился после 2000 года и одержал 150 побед на уровне WTA

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова одержала 150-ю победу в карьере на уровне WTA. Она стала третьей, кто родился после 2000 года и добился такого результата. Первыми стали Ига Швёнтек и Кори Гауфф.

Свою 150-ю победу Анисимова одержала на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В третьем круге она обыграла представительницу Китая Чжан Шуай (112-я в рейтинге) со счётом 7:6 (13:11), 6:0. В 1/8 финала Аманда встретится с чешской теннисисткой Каролиной Муховой, которая занимает 15-е место в мировом рейтинге.

Турнир в Пекине проходит с 24 сентября по 5 октября. Действующей чемпионкой соревнований является американка Кори Гауфф.