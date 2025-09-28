Скидки
Главная Теннис Новости

Циципас: в теннисе нет коротких путей. Нет паузы, партнёра, на которого можно опереться

Комментарии

27-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас в социальных сетях опубликовал пост, где высказался о жестокости тенниса.

«В теннисе нет коротких путей. Нет сигнала, чтобы прекратить боль. Нет паузы, чтобы прийти в себя. Нет партнёра, на которого можно опереться. Только ты, твои мысли и следующий розыгрыш. Это максимально откровенно», — написал Циципас в социальных сетях.

27-летний Циципас является двукратным финалистом турниров «Большого шлема» (2021, 2023). В этом сезоне стал победителем турнира АТР-500 в Дубае (ОАЭ). В финале он одолел канадца Феликса Оже-Альяссима. Грек выступит на выставочном турнире Six Kings Slam — 2025, который пройдёт с 16 по 18 октября.

