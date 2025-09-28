Арина Соболенко показала, как проходит один день из её жизни

Белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко показала в социальных сетях один день её жизни. Спортсменка поделилась моментами работы в спортзале, на корте, а также отдыха с семьёй и возлюбленным Георгиосом Франгулисом.

«Тренировка, загорать, ещё тренировка, и так по кругу», — подписала Соболенко публикацию в социальных сетях.

Ранее 27-летняя Соболенко снялась с турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) «из-за незначительной травмы», как отметила пресс-служба соревнований. Арина планирует вернуться в тур после победы на US Open – 2025 на «тысячнике» в Ухане, который пройдёт с 6 по 12 октября.