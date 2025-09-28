Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко показала, как проходит один день из её жизни

Арина Соболенко показала, как проходит один день из её жизни
Арина Соболенко
Комментарии

Белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко показала в социальных сетях один день её жизни. Спортсменка поделилась моментами работы в спортзале, на корте, а также отдыха с семьёй и возлюбленным Георгиосом Франгулисом.

«Тренировка, загорать, ещё тренировка, и так по кругу», — подписала Соболенко публикацию в социальных сетях.

Ранее 27-летняя Соболенко снялась с турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) «из-за незначительной травмы», как отметила пресс-служба соревнований. Арина планирует вернуться в тур после победы на US Open – 2025 на «тысячнике» в Ухане, который пройдёт с 6 по 12 октября.

Материалы по теме
Путь Соболенко — пример самой успешной теннисной модели в WTA. Это раскрыл финал US Open
Путь Соболенко — пример самой успешной теннисной модели в WTA. Это раскрыл финал US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android