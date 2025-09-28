Алькарас — четвёртый после «Большой тройки», кто достиг девяти полуфиналов ATP подряд
Поделиться
Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас с 1990 года стал четвёртым игроком, который достиг девяти и более подряд полуфиналов на турнирах ATP (без учёта командных соревнований), после швейцарца Роджера Федерера, испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича.
Токио (м). 1/4 финала
28 сентября 2025, воскресенье. 11:30 МСК
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Брэндон Накашима
Б. Накашима
На турнире ATP-500 в Токио (Япония) Карлос в четвертьфинале обыграл американского теннисиста 33-ю ракетку мира Брэндона Накашиму. Счёт — 6:2, 6:4. В полуфинале хардового турнира испанец сыграет с представителем Норвегии Каспером Руудом.
Турнир в Токио проходит с 24 по 30 сентября. Действующим победителем соревнований является французский теннисист Артюр Фис.
Комментарии
- 28 сентября 2025
-
21:41
-
21:27
-
21:20
-
20:25
-
20:08
-
20:03
-
19:34
-
19:22
-
19:03
-
18:43
-
17:59
-
17:45
-
16:59
-
16:52
-
15:53
-
14:46
-
14:40
-
14:00
-
13:56
-
13:49
-
13:02
-
12:51
-
12:41
-
12:36
-
12:35
-
12:31
-
11:57
-
11:51
-
11:39
-
11:34
-
10:57
-
10:46
-
10:27
-
10:17
-
10:10