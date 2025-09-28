Алькарас — четвёртый после «Большой тройки», кто достиг девяти полуфиналов ATP подряд

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас с 1990 года стал четвёртым игроком, который достиг девяти и более подряд полуфиналов на турнирах ATP (без учёта командных соревнований), после швейцарца Роджера Федерера, испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича.

На турнире ATP-500 в Токио (Япония) Карлос в четвертьфинале обыграл американского теннисиста 33-ю ракетку мира Брэндона Накашиму. Счёт — 6:2, 6:4. В полуфинале хардового турнира испанец сыграет с представителем Норвегии Каспером Руудом.

Турнир в Токио проходит с 24 по 30 сентября. Действующим победителем соревнований является французский теннисист Артюр Фис.