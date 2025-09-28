Виктор Янчук — о результатах Даниила Медведева: приятно, что он стал выигрывать

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал последние результаты экс первой ракетки мира Даниила Медведева. Россиянин вышел в 1/4 финала турнира категории АТР-500 в Пекине (Китай), обыграв испанца Алехандро Давидович-Фокину.

«Приятно, что Медведев стал выигрывать. На этом турнире он обыграл в первом круге неуступчивого соперника [Кэмерона Норри], которому в этом году проигрывал, сейчас смог одолеть серьёзного соперника, мощного и резкого. Сложно оценивать текущую форму, но победы должны приносить уверенность, то, чего Медведеву не хватало по ходу всего сезона», — приводит слова Янчука ТАСС.

В четвертьфинале Даниил Медведев сыграет с Александром Зверевым (Германия).