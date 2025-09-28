Скидки
Теннис

Виктор Янчук — о результатах Даниила Медведева: приятно, что он стал выигрывать

Даниил Медведев
Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал последние результаты экс первой ракетки мира Даниила Медведева. Россиянин вышел в 1/4 финала турнира категории АТР-500 в Пекине (Китай), обыграв испанца Алехандро Давидович-Фокину.

Пекин (м). 2-й круг
28 сентября 2025, воскресенье. 10:30 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Алехандро Давидович-Фокина
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина

«Приятно, что Медведев стал выигрывать. На этом турнире он обыграл в первом круге неуступчивого соперника [Кэмерона Норри], которому в этом году проигрывал, сейчас смог одолеть серьёзного соперника, мощного и резкого. Сложно оценивать текущую форму, но победы должны приносить уверенность, то, чего Медведеву не хватало по ходу всего сезона», — приводит слова Янчука ТАСС.

В четвертьфинале Даниил Медведев сыграет с Александром Зверевым (Германия).

