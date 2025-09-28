Рик Маччи рассказал, что поможет Карлосу Алькарасу выйти на новый уровень

Рик Маччи, бывший тренер Серены Уильямс, заявил, что первой ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу стоит поэкспериментировать с корректировкой подачи, поскольку так он сможет выйти на «новый уровень».

«Думаю, Алькарасу следует поэкспериментировать с движением подачи. Именно так он сможет выйти на новый уровень. Ведь, несмотря на то что у него есть оружие, он, как известно, может бить мощно… Несколько лишних двойных ошибок, но это нормально. У него есть мужество. Но процент попаданий, на мой взгляд, слишком низкий. И дело тут совсем не в его росте, ведь он уже не вырастет, так что пусть будет как есть. Мне бы очень хотелось просто сказать: «Эй, попробуйте вот это. А вот все эти корректирующие методы, и посмотрите, что вам понравится». Лучшие игроки в любом виде спорта, особенно в теннисе, ведь он так техничен, постоянно что-то меняют. А подача — одна из самых простых вещей, которые можно изменить, если понимать её научную составляющую», — приводит слова Маччи Tennis365.