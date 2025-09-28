Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рик Маччи рассказал, что поможет Карлосу Алькарасу выйти на новый уровень

Рик Маччи рассказал, что поможет Карлосу Алькарасу выйти на новый уровень
Аудио-версия:
Комментарии

Рик Маччи, бывший тренер Серены Уильямс, заявил, что первой ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу стоит поэкспериментировать с корректировкой подачи, поскольку так он сможет выйти на «новый уровень».

«Думаю, Алькарасу следует поэкспериментировать с движением подачи. Именно так он сможет выйти на новый уровень. Ведь, несмотря на то что у него есть оружие, он, как известно, может бить мощно… Несколько лишних двойных ошибок, но это нормально. У него есть мужество. Но процент попаданий, на мой взгляд, слишком низкий. И дело тут совсем не в его росте, ведь он уже не вырастет, так что пусть будет как есть. Мне бы очень хотелось просто сказать: «Эй, попробуйте вот это. А вот все эти корректирующие методы, и посмотрите, что вам понравится». Лучшие игроки в любом виде спорта, особенно в теннисе, ведь он так техничен, постоянно что-то меняют. А подача — одна из самых простых вещей, которые можно изменить, если понимать её научную составляющую», — приводит слова Маччи Tennis365.

Материалы по теме
Алькарас — четвёртый после «Большой тройки», кто достиг девяти полуфиналов ATP подряд
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android