«Это новый вызов». Синнер — о предстоящей встрече с Марожаном в 1/4 финала в Пекине

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о предстоящей встрече с представителем Венгрии Фабианом Марожаном в четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай).

«В последний раз мы играли в Галле больше года назад. Он играет очень хорошо, видел его сегодняшнюю игру и матч первого круга. Когда он в лучшей форме, он действительно опасен. Он сильно бьёт по мячу. С нетерпением жду матча. Это новый вызов – встретиться с очень сильным соперником после года перерыва. Посмотрим, что получится, но я очень воодушевлён», — приводит слова Синнера Ubitennis.

Синнер и Марожан провели между собой один матч на турнире ATP-500 в Галле в 2024 году. Тогда победу одержал итальянец со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:3.