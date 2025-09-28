Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это новый вызов». Синнер — о предстоящей встрече с Марожаном в 1/4 финала в Пекине

«Это новый вызов». Синнер — о предстоящей встрече с Марожаном в 1/4 финала в Пекине
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о предстоящей встрече с представителем Венгрии Фабианом Марожаном в четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай).

Пекин (м). 1/4 финала
29 сентября 2025, понедельник. 09:30 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Фабиан Марожан
Венгрия
Фабиан Марожан
Ф. Марожан

«В последний раз мы играли в Галле больше года назад. Он играет очень хорошо, видел его сегодняшнюю игру и матч первого круга. Когда он в лучшей форме, он действительно опасен. Он сильно бьёт по мячу. С нетерпением жду матча. Это новый вызов – встретиться с очень сильным соперником после года перерыва. Посмотрим, что получится, но я очень воодушевлён», — приводит слова Синнера Ubitennis.

Синнер и Марожан провели между собой один матч на турнире ATP-500 в Галле в 2024 году. Тогда победу одержал итальянец со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:3.

Материалы по теме
Атман — о матче с Синнером: отдал всё, что у меня было, но этого оказалось недостаточно
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android