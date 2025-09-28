Фабио Фоньини стал участником итальянской версии шоу «Танцы со звёздами»

Бывший теннисист Фабио Фоньини принял участие в итальянской версии шоу «Танцы со звёздами». Он выступает в дуэте с профессиональной танцовщицей Джадой Лини.

В премьерном выпуске телепроекта Фоньини и Лини исполнили танго под песню Natural группы Imagine Dragons.

Фабио Фоньини и Джада Лини Фото: raiplay.it

Фабио Фоньини объявил о завершении карьеры в июле этого года. Итальянец является победителем Открытого чемпионата Австралии — 2015 в парном разряде, чемпионом 17 турниров ATP (девять из них — в одиночном разряде). Крупнейший титул в карьере Фоньини в одиночном разряде — победа на турнире категории «Мастерс» в Монте-Карло 2019 года. Наивысшая позиция в мировом рейтинге — девятая (июль 2019 года).