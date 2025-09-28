Скидки
Главная Теннис Новости

«Нужно быть осторожным, чтобы не переусердствовать». Синнер — об экспериментах на корте

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, что старается привнести больше непредсказуемости в свой теннис, выходя из зоны комфорта.

«Я много думаю, мы говорили об этом после матча. Трачу много моральных сил, и мне нужно быть осторожным, чтобы не переусердствовать. Мы не должны искажать мою личность и то, каким игроком я являюсь. Сейчас стараюсь быть на 20% другим и на 80% оставаться собой. Но, возможно, мне нужно быть на 95% тем, кто я есть, и экспериментировать на 5%, но делать это в более спокойные моменты», — приводит слова Синнера OA sport.

