Отец Кудерметовых отреагировал на сравнение своих дочерей с Сереной и Винус Уильямс

Экс-хоккеист, бывший нападающий «Ак Барса», магнитогорского «Металлурга», «Спартака», ЦСКА и сборной России Эдуард Кудерметов отреагировал на сравнение своих дочерей Вероники и Полины с американскими теннисистками Сереной и Винус Уильямс.

– Обе ваши дочери — в первой сотне рейтинга WTA. Какие чувства вы испытываете по этому поводу?

– Гордость, разумеется, очень приятно. Приятно не только мне как отцу. Это здорово для всей страны, для нашей Республики Татарстан и города Казань. Большая гордость.

– Редкость, когда два человека из одной семьи достигают таких больших успехов. Сразу на ум приходят Марат и Динара Сафины, сёстры Уильямс. Как вы относитесь к таким сравнениям?

– Давайте честно, моим девочкам всё-таки до такого уровня ещё, конечно, далеко. Что Динара Сафина была первой ракеткой мира, что Марат Сафин. Он и первой ракеткой был, и два «Больших шлема» в одиночном разряде взял. Про сестёр Уильямс я вообще молчу. Сначала одна была первой ракеткой мира годами, потом вторая перехватила инициативу, у них больше всего «Шлемов» на двоих. Есть к чему стремиться!

И тут, знаете, не бывает же такого, что дети взяли и сами стали в моменте лучшими в мире, мол, такими родились. За любой серьёзной спортивной карьерой – большая заслуга родителей. Мать, которая их водила на тренировки, ездила с ними, кормила, заботилась. Это же всё не просто так. Ну и, конечно, было видно их упорство, талант, желание работать, мотивацию», – сказал Кудерметов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полностью интервью с Эдуардом Кудерметовым выйдет на «Чемпионате» 29 сентября в 13:00.

Материалы по теме Вероника Кудерметова не смогла выйти в четвёртый круг турнира в Пекине