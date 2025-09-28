Тейлор Фриц после победы в 1/4 финала в Токио показал жест из аниме «Магическая битва»

Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц после победы в четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Токио (Япония) показал жест из аниме «Магическая битва». Фриц обыграл своего соотечественника Себастьяна Корду со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:3. После этого он скрестил пальцы – это знак персонажа Годжо Сатору.

Фото: Скриншот из трансляции

В полуфинале соревнований в Токио Фриц встретится с ещё одним американцем, Дженсоном Бруксби (86-й в рейтинге).

Турнир в Токио проходит с 24 по 30 сентября. Действующим чемпионом соревнований является француз Артюр Фис, который не принимает участия в розыгрыше турнира этого года. В прошлогоднем финале он был сильнее соотечественника Уго Умбера (5:7, 7:6 (8:6), 6:3).