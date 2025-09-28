Тейлор Фриц после победы в 1/4 финала в Токио показал жест из аниме «Магическая битва»
Поделиться
Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц после победы в четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Токио (Япония) показал жест из аниме «Магическая битва». Фриц обыграл своего соотечественника Себастьяна Корду со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:3. После этого он скрестил пальцы – это знак персонажа Годжо Сатору.
Фото: Скриншот из трансляции
Токио (м). 1/4 финала
28 сентября 2025, воскресенье. 05:10 МСК
Себастьян Корда
С. Корда
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 7
|3
|
|6 5
|6
Тейлор Фриц
Т. Фриц
В полуфинале соревнований в Токио Фриц встретится с ещё одним американцем, Дженсоном Бруксби (86-й в рейтинге).
Турнир в Токио проходит с 24 по 30 сентября. Действующим чемпионом соревнований является француз Артюр Фис, который не принимает участия в розыгрыше турнира этого года. В прошлогоднем финале он был сильнее соотечественника Уго Умбера (5:7, 7:6 (8:6), 6:3).
Комментарии
- 28 сентября 2025
-
23:04
-
23:01
-
22:51
-
22:38
-
22:30
-
22:05
-
21:55
-
21:41
-
21:27
-
21:20
-
20:25
-
20:08
-
20:03
-
19:34
-
19:22
-
19:03
-
18:43
-
17:59
-
17:45
-
16:59
-
16:52
-
15:53
-
14:46
-
14:40
-
14:00
-
13:56
-
13:49
-
13:02
-
12:51
-
12:41
-
12:36
-
12:35
-
12:31
-
11:57
-
11:51