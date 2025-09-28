Гауфф стала самой молодой после Возняцки, кто одержал 150 побед на харде
Двукратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф одержала свою 150-ю победу в матче уровня WTA на хардовом корте. Она стала самой молодой теннисисткой, добившейся такого результата со времён датчанки Каролины Возняцки в 2011 году.
Пекин (ж). 3-й круг
28 сентября 2025, воскресенье. 08:10 МСК
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|5
|
|4
|7
Кори Гауфф
К. Гауфф
Кори Гауфф вышла в четвёртый круг на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В третьем круге она обыграла представительницу Канады Лейлу Фернандес (25-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 4:6, 7:5. В 1/8 финала турнира в Пекине Гауфф сыграет с Белиндой Бенчич из Швейцарии.
Турнир в Пекине проходит с 24 сентября по 5 октября. Кори Гауфф является действующей чемпионкой соревнований.
