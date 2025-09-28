Скидки
Гауфф стала самой молодой после Возняцки, кто одержал 150 побед на харде

Гауфф стала самой молодой после Возняцки, кто одержал 150 побед на харде
Комментарии

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф одержала свою 150-ю победу в матче уровня WTA на хардовом корте. Она стала самой молодой теннисисткой, добившейся такого результата со времён датчанки Каролины Возняцки в 2011 году.

Пекин (ж). 3-й круг
28 сентября 2025, воскресенье. 08:10 МСК
Лейла Фернандес
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 5
6 		4 7
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Кори Гауфф вышла в четвёртый круг на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В третьем круге она обыграла представительницу Канады Лейлу Фернандес (25-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 4:6, 7:5. В 1/8 финала турнира в Пекине Гауфф сыграет с Белиндой Бенчич из Швейцарии.

Турнир в Пекине проходит с 24 сентября по 5 октября. Кори Гауфф является действующей чемпионкой соревнований.

Календарь турнира в Пекине
Сетка турнира в Пекине
