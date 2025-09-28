«Это смелый и правильный настрой». Муратоглу высказался об изменениях в игре Синнера

Известный французский менеджер и тренер Патрик Муратоглу высказался по поводу изменений в игре, которые вносит Янник Синнер после поражения от Карлоса Алькараса в финале US Open — 2025. Специалист разобрал слова итальянца на послематчевой пресс-конференции в Нью-Йорке (США) и сделал выводы.

«Готов ли ты проиграть сегодня, чтобы выиграть завтра? Янник Синнер готов. И это признак великого. После финала US Open он признал: «Возможно, я даже проиграю несколько матчей, пытаясь стать чуть более непредсказуемым как игрок». Эта фраза говорит о многом. Янник осознал, что если он хочет сделать следующий шаг, то не может останавливаться на том, что уже работает.

Да, сейчас он выигрывает подавляющее количество матчей, но он понимает, что ему нужна большая вариативность, чтобы обыгрывать Карлоса, — подача и выход к сетке, укороченные удары, смена темпа. Но одна только работа на тренировках является недостаточной. Если не применять это в матчах, она никогда не перейдёт в стадию автоматизма. А в финале «Шлема» ты всегда возвращаешься к своим привычкам.

Янник дал понять: изменения в игре не будут революционными. Он и его команда работают над небольшими деталями, например над подачей, но цель не в том, чтобы менять его игровую идентичность. Речь о добавлении штрихов, баланса.

Как он сам сказал: «Здесь и сейчас я не стану совершенно новым игроком». Это займёт время. Янник готов заплатить цену прогресса. Это смелый и правильный настрой. В ближайшие недели Синнер будет стремиться побеждать в турнирах, одновременно меняя игру. Этот выдающийся теннисист настолько хорош, что может продолжать побеждать и в процессе развития», — приводит слова Муратоглу Punto de Break.