«Мне пришлось адаптироваться». Гауфф — о победе над Фернандес в Пекине

Комментарии

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о победе над Лейлой Фернандес из Канады в третьем круге турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Счёт — 6:4, 4:6, 7:5.

Пекин (ж). 3-й круг
28 сентября 2025, воскресенье. 08:10 МСК
Лейла Фернандес
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 5
6 		4 7
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Ранее в этом году я играла с Лейлой и знала, что сегодня будет сложнее, просто потому что чувствовала, что она играет очень хорошо. Она обыграла Марию [Саккари] с хорошим результатом. Она выиграла все матчи в Вашингтоне. Я знала, что подойду к этому матчу по-другому. Мне пришлось адаптироваться. Но я рада, что справилась», — приводит слова Гауфф Punto de Break.

В 1/8 финала турнира в Пекине Гауфф сыграет с Белиндой Бенчич из Швейцарии.

