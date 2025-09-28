Кори Гауфф: китайские болельщики самые дружелюбные во всём туре

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, что считает болельщиков из Китая самыми дружелюбными.

«Я люблю спорт. Думаю, больше всего в профессии спортсмена мне нравится именно возможность путешествовать по миру и знакомиться с разными культурами. Если бы не теннис, не думаю, что смогла бы позволить себе поездку в Китай. Я бы точно хотела приехать сюда. Очень благодарна. Сказала бы, что китайские болельщики самые дружелюбные во всём туре», — приводит слова Гауфф Punto de Break.

Кори Гауфф вышла в 1/8 финала на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В третьем круге она обыграла представительницу Канады Лейлу Фернандес со счётом 6:4, 4:6, 7:5.