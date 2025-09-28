Скидки
Теннис

Швёнтек — первая с 2009 года, кто три сезона подряд одержал более 25 побед на «тысячниках»

Комментарии

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек стала первым игроком с 2009 года, кто три сезона подряд набрал более 25 побед на турнирах WTA-1000. Об этом сообщает OptaAce.

Пекин (ж). 2-й круг
27 сентября 2025, суббота. 07:55 МСК
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		3
         
Юань Юэ
Китай
Юань Юэ
Ю. Юэ

На «тысячнике» в Пекине (Китай) Ига Швёнтек в матче второго круга обыграла представительницу Китая Юань Юэ со счётом 6:0, 6:3. В третьем круге соревнований полька сыграет с 83-й ракеткой мира Камилой Осорио из Колумбии.

Турнир в Пекине проходит с 24 сентября по 5 октября. Действующей чемпионкой соревнований является двукратная победительница мэйджоров, третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф.

Швёнтек: мы слишком много играем, календарь сумасшедший
