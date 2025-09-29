Синнер высказался о своём физическом состоянии после матча с Атманом в Пекине
Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер после матча второго круга на турнире ATP-500 в Пекине (Китай) высказался о своём физическом состоянии. Янник обыграл француза Теренса Атмана со счётом 6:4, 5:7, 6:0.
Пекин (м). 2-й круг
27 сентября 2025, суббота. 10:10 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|5
|6
|
|7
|0
Теренс Атман
Т. Атман
— В третьем сете был момент, когда ты упал и коснулся лодыжки. Можешь рассказать, есть ли какие-то новости по этому поводу и как ты себя чувствуешь после матча?
— Нет-нет, я чувствую себя хорошо. Никаких физических проблем. Всё в порядке, спасибо, — сказал Синнер на пресс-конференции.
В 1/4 финала в Пекине Синнер встретится с представителем Венгрии Фабианом Марожаном.
