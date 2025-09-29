Скидки
Теннис Новости

Синнер высказался о своём физическом состоянии после матча с Атманом в Пекине

Синнер высказался о своём физическом состоянии после матча с Атманом в Пекине
Комментарии

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер после матча второго круга на турнире ATP-500 в Пекине (Китай) высказался о своём физическом состоянии. Янник обыграл француза Теренса Атмана со счётом 6:4, 5:7, 6:0.

Пекин (м). 2-й круг
27 сентября 2025, суббота. 10:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 6
4 		7 0
         
Теренс Атман
Франция
Теренс Атман
Т. Атман

— В третьем сете был момент, когда ты упал и коснулся лодыжки. Можешь рассказать, есть ли какие-то новости по этому поводу и как ты себя чувствуешь после матча?
— Нет-нет, я чувствую себя хорошо. Никаких физических проблем. Всё в порядке, спасибо, — сказал Синнер на пресс-конференции.

В 1/4 финала в Пекине Синнер встретится с представителем Венгрии Фабианом Марожаном.

