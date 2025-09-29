Синнер высказался о своём физическом состоянии после матча с Атманом в Пекине

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер после матча второго круга на турнире ATP-500 в Пекине (Китай) высказался о своём физическом состоянии. Янник обыграл француза Теренса Атмана со счётом 6:4, 5:7, 6:0.

— В третьем сете был момент, когда ты упал и коснулся лодыжки. Можешь рассказать, есть ли какие-то новости по этому поводу и как ты себя чувствуешь после матча?

— Нет-нет, я чувствую себя хорошо. Никаких физических проблем. Всё в порядке, спасибо, — сказал Синнер на пресс-конференции.

В 1/4 финала в Пекине Синнер встретится с представителем Венгрии Фабианом Марожаном.