Швёнтек — первая после С. Уильямс по количеству побед в первых 150 матчах на «тысячниках»

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек выиграла 122 из своих 150 матчей на турнирах категории WTA-1000. С 2009 года лишь американка Серена Уильямс (131) выиграла больше из своих 150 матчей на «тысячниках». Об этом сообщает OptaAce.

На турнире в Пекине (Китай) Швёнтек в матче второго круга обыграла представительницу Китая Юань Юэ со счётом 6:0, 6:3. В третьем круге соревнований полька сыграет с 83-й ракеткой мира Камилой Осорио из Колумбии.

Турнир в Пекине проходит с 24 сентября по 5 октября. Действующей чемпионкой соревнований является двукратная победительница мэйджоров, третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф.