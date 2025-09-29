Скидки
Алькарас: это лучший момент в карьере. Чувствую, что могу сделать всё что угодно

Алькарас: это лучший момент в карьере. Чувствую, что могу сделать всё что угодно
Комментарии

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, считает ли, что сейчас у него сейчас лучший период в карьере.

«Вероятно, это лучший момент в моей карьере. Я чувствую себя очень хорошо на корте, каждый раз, когда выхожу на матч, чувствую, что могу сделать всё что угодно. Подхожу к концу сезона с большой уверенностью, и такие матчи, такой уровень помогают мне сохранять высокий уровень уверенности. Просто стараюсь ставить перед собой цели перед матчами, турнирами и стараюсь их выполнять. Думаю, это очень помогает мне играть в отличный теннис и сохранять концентрацию во время матча», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

