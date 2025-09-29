Скидки
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева — Бузас Манейро: текстовая онлайн-трансляция матча третьего круга Пекина

Сегодня, 29 сентября, пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева сыграет с 48-й ракеткой мира из Испании Джессикой Бузас Манейро в третьем круге хардового турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Начало матча запланировано на 6:00 мск.

Пекин (ж). 3-й круг
29 сентября 2025, понедельник. 06:00 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Джессика Бузас Манейро
Испания
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева – Джессика Бузас Манейро в третьем круге турнира в Пекине.

Напомним, в матче второго круга Андреева обыграла 253-ю ракетку мира из Китая Чжу Линь со счётом 6:2, 6:2.
«Тысячник» в Пекине проходит с 24 сентября по 5 октября. Действующей победительницей турнира является американская теннисистка Кори Гауфф. В финале прошлого года она обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:1, 6:3.

