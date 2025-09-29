Мирра Андреева — Бузас Манейро: текстовая онлайн-трансляция матча третьего круга Пекина
Поделиться
Сегодня, 29 сентября, пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева сыграет с 48-й ракеткой мира из Испании Джессикой Бузас Манейро в третьем круге хардового турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Начало матча запланировано на 6:00 мск.
Пекин (ж). 3-й круг
29 сентября 2025, понедельник. 06:00 МСК
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева – Джессика Бузас Манейро в третьем круге турнира в Пекине.
Напомним, в матче второго круга Андреева обыграла 253-ю ракетку мира из Китая Чжу Линь со счётом 6:2, 6:2.
«Тысячник» в Пекине проходит с 24 сентября по 5 октября. Действующей победительницей турнира является американская теннисистка Кори Гауфф. В финале прошлого года она обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:1, 6:3.
Комментарии
- 29 сентября 2025
-
02:58
-
00:53
-
00:29
-
00:14
- 28 сентября 2025
-
23:55
-
23:36
-
23:04
-
23:01
-
22:51
-
22:38
-
22:30
-
22:05
-
21:55
-
21:41
-
21:27
-
21:20
-
20:25
-
20:08
-
20:03
-
19:34
-
19:22
-
19:03
-
18:43
-
17:59
-
17:45
-
16:59
-
16:52
-
15:53
-
14:46
-
14:40
-
14:00
-
13:56
-
13:49
-
13:02
-
12:51