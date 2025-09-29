Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир WTA-1000 в Пекине, 2025 год: расписание игрового дня 29 сентября

Турнир WTA-1000 в Пекине, 2025 год: расписание игрового дня 29 сентября
Комментарии

29 сентября в Пекине (Китай) пройдёт четвёртый игровой день турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей.

6:00. Мирра Андреева (Россия) – Джессика Бузас Манейро (Испания)

7:30. Александра Саснович (Беларусь) – Марта Костюк (Украина)

8:00. Лоис Буассон (Франция) – Эмма Наварро (США)

9:00. Майя Джойнт (Австралия) – Сонай Картал (Великобритания)

9:30. Ига Швёнтек (Польша) – Камила Осорио (Колумбия)

10:30. Зейнеп Сёнмез (Турция) – Анастасия Потапова (Россия)

11:00. Эмма Радукану (Великобритания) – Джессика Пегула (США)

14:00. Линда Носкова (Чехия) – Чжэн Циньвэнь (Китай)

Календарь турнира в Пекине
Сетка турнира в Пекине
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android