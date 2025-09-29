Турнир WTA-1000 в Пекине, 2025 год: расписание игрового дня 29 сентября

29 сентября в Пекине (Китай) пройдёт четвёртый игровой день турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей.
6:00. Мирра Андреева (Россия) – Джессика Бузас Манейро (Испания)
7:30. Александра Саснович (Беларусь) – Марта Костюк (Украина)
8:00. Лоис Буассон (Франция) – Эмма Наварро (США)
9:00. Майя Джойнт (Австралия) – Сонай Картал (Великобритания)
9:30. Ига Швёнтек (Польша) – Камила Осорио (Колумбия)
10:30. Зейнеп Сёнмез (Турция) – Анастасия Потапова (Россия)
11:00. Эмма Радукану (Великобритания) – Джессика Пегула (США)
14:00. Линда Носкова (Чехия) – Чжэн Циньвэнь (Китай)