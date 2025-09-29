Скидки
Теннис

Турнир ATP-500 в Пекине, 2025 год: расписание матчей 29 сентября

Турнир ATP-500 в Пекине, 2025 год: расписание матчей 29 сентября
29 сентября в Пекине (Китай) пройдёт пятый игровой день турнира категории ATP-500, посев которого возглавил итальянец Янник Синнер. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. Турнир ATP-500, Пекин, 1/4 финала. Расписание на 29 сентября (время — московское):

  • 8:00. Алекс де Минор (Австралия, 3) — Якуб Меншик (Чехия, 7)
  • 9:30. Янник Синнер (Италия, 1) — Фабиан Марожан (Венгрия)
  • 14:00. Лёнер Тьен (США) — Лоренцо Музетти (Италия, 4)
  • 15:20. Даниил Медведев (Россия, 8) — Александр Зверев (Германия, 2).

Действующим чемпионом турнира в Пекине является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.

