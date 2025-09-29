Рублёв и Хачанов на отказе соперников вышли в полуфинал парного турнира в Пекине
Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов вышли в полуфинальный раунд парного разряда турнира категории АТР-500 в Пекине, пройдя на отказе британцев Джулиана Кэша и Ллойда Гласспула.
Пекин — парный разряд (м). 1/4 финала
29 сентября 2025, понедельник. 06:10 МСК
Джулиан Кэш
Ллойд Гласспул
Д. Кэш Л. Гласспул
Окончен
Rt
|1
|2
|3
|
|
Карен Хачанов
Андрей Рублёв
К. Хачанов А. Рублёв
Британские соперники россиян не вышли на матч и получили автоматическое поражение. За право сыграть в финале Рублёв и Хачанов поспорят с парой Бенжамен Бонзи (Франция)/Таллон Грикспор (Нидерланды).
Напомним, турнир в Пекине завершится 30 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 4 016 050.
На предыдущей стадии россияне одолели аргентинца Франсиско Серундоло и француза Александра Мюллера со счётом 6:2, 6:4.
