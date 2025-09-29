Рублёв и Хачанов на отказе соперников вышли в полуфинал парного турнира в Пекине

Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов вышли в полуфинальный раунд парного разряда турнира категории АТР-500 в Пекине, пройдя на отказе британцев Джулиана Кэша и Ллойда Гласспула.

Британские соперники россиян не вышли на матч и получили автоматическое поражение. За право сыграть в финале Рублёв и Хачанов поспорят с парой Бенжамен Бонзи (Франция)/Таллон Грикспор (Нидерланды).

Напомним, турнир в Пекине завершится 30 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 4 016 050.

На предыдущей стадии россияне одолели аргентинца Франсиско Серундоло и француза Александра Мюллера со счётом 6:2, 6:4.

