Главная Теннис Новости

Мирра Андреева — Джессика Бузас Манейро, результат матча 29 сентября 2025, счет 2:0, 3-й круг WTA 1000 Пекин

Мирра Андреева обыграла Джессику Бузас Манейро и вышла в 1/8 финала турнира в Пекине
Комментарии

Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В третьем круге она обыграла представительницу Испании Джессику Бузас Манейро (48-я в рейтинге) со счётом 6:4, 6:1.

Пекин (ж). 3-й круг
29 сентября 2025, понедельник. 06:10 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		1
         
Джессика Бузас Манейро
Испания
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро

Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. В её рамках Андреева один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. Бузас Манейро допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух заработанных.

В 1/8 финала Мирра Андреева встретится с победительницей матча Майя Джойнт (Австралия) — Сонай Картал (Великобритания).

Календарь турнира в Пекине (ж)
Сетка турнира в Пекине (ж)
