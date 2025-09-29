Мирра Андреева обыграла Джессику Бузас Манейро и вышла в 1/8 финала турнира в Пекине

Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В третьем круге она обыграла представительницу Испании Джессику Бузас Манейро (48-я в рейтинге) со счётом 6:4, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. В её рамках Андреева один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. Бузас Манейро допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух заработанных.

В 1/8 финала Мирра Андреева встретится с победительницей матча Майя Джойнт (Австралия) — Сонай Картал (Великобритания).