Турнир ATP-500 в Токио, 2025 год: расписание матчей 29 сентября

29 сентября в столице Японии Токио пройдёт шестой игровой день турнира категории ATP-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием полуфинальных матчей.

Теннис. Турнир ATP-500, Токио. 1/2 финала. Расписание на 29 сентября (время — московское):

10:00. Дженсон Бруксби (США, SR) — Тейлор Фриц (США, 2)

12:00. Карлос Алькарас (Испания, 1) — Каспер Рууд (Норвегия, 4).

Турнир в Токио проходит с 24 по 30 сентября. Действующим победителем соревнований является французский теннисист Артюр Фис, который не принимает участия в розыгрыше турнира этого года. В прошлогоднем финале он был сильнее соотечественника Уго Умбера (5:7, 7:6 (8:6), 6:3).