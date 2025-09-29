Скидки
Теннис Новости

Марта Костюк – Александра Саснович, результат матча 29 сентября 2025, счет 2:0, 3-й круг турнира в Пекине

Марта Костюк вышла в четвёртый круг «тысячника» в Пекине
28-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк обыграла в матче третьего круга турнира WTA-1000 в Пекине представительницу Беларуси Александру Саснович (130-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:2.

Пекин (ж). 3-й круг
29 сентября 2025, понедельник. 07:55 МСК
Александра Саснович
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут. За время матча Марта Костюк выполнила четыре подачи навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смогла реализовать три брейк-пойнта из трёх за матч. Александра Саснович сделала в игре один эйс, допустила три двойные ошибки и не смогла реализовать ни одного брейк-пойнта из 11 за матч.

В четвёртом круге турнира в Пекине Костюк сыграет с победительницей встречи между британской теннисисткой Эммой Радукану и американкой Эммой Наварро.

Новости. Теннис
Все новости RSS

