Марта Костюк вышла в четвёртый круг «тысячника» в Пекине

28-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк обыграла в матче третьего круга турнира WTA-1000 в Пекине представительницу Беларуси Александру Саснович (130-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут. За время матча Марта Костюк выполнила четыре подачи навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смогла реализовать три брейк-пойнта из трёх за матч. Александра Саснович сделала в игре один эйс, допустила три двойные ошибки и не смогла реализовать ни одного брейк-пойнта из 11 за матч.

В четвёртом круге турнира в Пекине Костюк сыграет с победительницей встречи между британской теннисисткой Эммой Радукану и американкой Эммой Наварро.