Эмма Наварро после отказа Буассон вышла в четвёртый круг турнира в Пекине

Восьмая ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро вышла в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Пекине после того, как её соперница француженка Лоис Буассон (41-й номер рейтинга) снялась по ходу матча третьего круга турнира при счёте 6:2, 1:0 в пользу американки.

Матч продлился 47 минут. За время игры Эмма Наварро выполнила две подачи навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогла реализовать три брейк-пойнта из четырёх за матч. Лоис Буассон не сделала в игре ни одного эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и не смогла реализовать единственный заработанный брейк-пойнт.

В четвёртом круге турнира в Пекине Эмма Наварро сыграет с победительницей встречи между польской теннисисткой Игой Швёнтек и колумбийкой Камилой Осорио.