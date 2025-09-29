Скидки
Теннис

Эмма Наварро – Лоис Буассон, результат матча 29 сентября 2025, счет 1:0, отказ Буассон, 3-й круг турнира в Пекине

Эмма Наварро после отказа Буассон вышла в четвёртый круг турнира в Пекине
Аудио-версия:
Комментарии

Восьмая ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро вышла в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Пекине после того, как её соперница француженка Лоис Буассон (41-й номер рейтинга) снялась по ходу матча третьего круга турнира при счёте 6:2, 1:0 в пользу американки.

Пекин (ж). 3-й круг
29 сентября 2025, понедельник. 08:10 МСК
Лоис Буассон
Франция
Лоис Буассон
Л. Буассон
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
2 		0
6 		1
         
Эмма Наварро
США
Эмма Наварро
Э. Наварро

Матч продлился 47 минут. За время игры Эмма Наварро выполнила две подачи навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогла реализовать три брейк-пойнта из четырёх за матч. Лоис Буассон не сделала в игре ни одного эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и не смогла реализовать единственный заработанный брейк-пойнт.

В четвёртом круге турнира в Пекине Эмма Наварро сыграет с победительницей встречи между польской теннисисткой Игой Швёнтек и колумбийкой Камилой Осорио.

Новости. Теннис
