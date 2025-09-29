Даниил Медведев — Александр Зверев: где смотреть, во сколько начало четвертьфинала Пекина

Сегодня, 29 сентября, пройдёт матч 1/4 финала на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай) между 18-й ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым и немцем Александром Зверевым, занимающим вторую строчку мирового рейтинга.
Начало матча запланировано на 15:30 по московскому времени. В России трансляцию поединков ATP-тура осуществляет BB-Tennis. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Александр Зверев.
Счёт личных встреч — 13-7 в пользу Медведева (10-7 на харде). Зверев поначалу вёл 4-0 и 5-1, но после 2019-го смог обыграть Даниила лишь в финале Итогового чемпионата — 2021 и в 1/8 финала «Мастерса» в Цинциннати-2023. Последние четыре поединка взял россиянин, в том числе на траве в полуфинале Галле в этом году.
