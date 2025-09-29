Мирра Андреева: когда меня поддерживает столько людей, я никогда не чувствую давления

Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высоко оценила поддержку китайских болельщиков на турнире в Пекине.

Сегодня, 29 сентября, Андреева одержала уверенную победу над испанкой Джессикой Бузас Манейро и вышла в четвёртый круг пекинского «тысячника».

«Честно говоря, когда меня поддерживает столько людей, я никогда не чувствую давления. Ощущаю только дополнительную силу, которая со мной на корте. Спасибо вам, ребята, за поддержку. Всегда здорово играть перед вами. Вы одни из лучших болельщиков в мире, очень меня мотивируете. Спасибо», — сказала Андреева в интервью на корте после матча.