Мирра Андреева: когда меня поддерживает столько людей, я никогда не чувствую давления
Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высоко оценила поддержку китайских болельщиков на турнире в Пекине.
Сегодня, 29 сентября, Андреева одержала уверенную победу над испанкой Джессикой Бузас Манейро и вышла в четвёртый круг пекинского «тысячника».
Пекин (ж). 3-й круг
29 сентября 2025, понедельник. 06:10 МСК
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро
«Честно говоря, когда меня поддерживает столько людей, я никогда не чувствую давления. Ощущаю только дополнительную силу, которая со мной на корте. Спасибо вам, ребята, за поддержку. Всегда здорово играть перед вами. Вы одни из лучших болельщиков в мире, очень меня мотивируете. Спасибо», — сказала Андреева в интервью на корте после матча.
