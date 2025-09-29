Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«В каком-то смысле я это заслужил». Музетти — о реакции китайских болельщиков

«В каком-то смысле я это заслужил». Музетти — о реакции китайских болельщиков
Аудио-версия:
Комментарии

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти рассказал о своих ощущениях после того, как китайские болельщики освистали его во время матча с французом Адрианом Маннарино. Музетти был освистан из-за того, что в матче предыдущего круга с другим французским теннисистом Джованни Мпетчи Перрикаром оскорбил зрителей, однако после он принёс публичные извинения.

«Очевидно, я ожидал такой реакции болельщиков. Думаю, в каком-то смысле я это заслужил, поэтому хотел лично извиниться перед микрофоном в конце матча. Надеюсь, что эти извинения будут восприняты не только в социальных сетях», – приводит слова Музетти Punto De Break.

Лоренцо Музетти вышел в 1/4 финала турнира в Пекине, где ему предстоит сыграть с американским теннисистом Лёнером Тьеном.

Материалы по теме
Синнер пробился в полуфинал Пекина! Мирра победила, ещё сыграют Медведев и Потапова. LIVE!
Live
Синнер пробился в полуфинал Пекина! Мирра победила, ещё сыграют Медведев и Потапова. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android