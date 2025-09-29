«В каком-то смысле я это заслужил». Музетти — о реакции китайских болельщиков

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти рассказал о своих ощущениях после того, как китайские болельщики освистали его во время матча с французом Адрианом Маннарино. Музетти был освистан из-за того, что в матче предыдущего круга с другим французским теннисистом Джованни Мпетчи Перрикаром оскорбил зрителей, однако после он принёс публичные извинения.

«Очевидно, я ожидал такой реакции болельщиков. Думаю, в каком-то смысле я это заслужил, поэтому хотел лично извиниться перед микрофоном в конце матча. Надеюсь, что эти извинения будут восприняты не только в социальных сетях», – приводит слова Музетти Punto De Break.

Лоренцо Музетти вышел в 1/4 финала турнира в Пекине, где ему предстоит сыграть с американским теннисистом Лёнером Тьеном.