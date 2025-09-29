Меншик после пяти геймов снялся с четвертьфинала в Пекине с де Минором

19-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик завершил выступление на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай). В четвертьфинале он играл с восьмой ракеткой мира Алексом де Минором из Австралии и не смог продолжить борьбу при счёте 4:1 в пользу соперника.

Матч продолжался 27 минут. За это время Меншик выполнил четыре подачи навылет, допустил две двойные ошибки и не заработал брейк-пойнтов. На счету де Минора два эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В полуфинале турнира в Пекине Алекс де Минор сыграет с победителем матча Янник Синнер (Италия) — Фабиан Марожан (Венгрия).