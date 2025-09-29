Отец Кудерметовых рассказал, как Полина и Вероника пришли в теннис

Экс-хоккеист, бывший нападающий «Ак Барса», магнитогорского «Металлурга», «Спартака», ЦСКА и сборной России Эдуард Кудерметов рассказал, как Вероника и Полина Кудерметовы начали играть в теннис.

– Когда вы только отдавали своих дочерей в теннис, вы могли представить, что они достигнут таких высот?

– На самом деле, не было даже такого, чтобы их кто-то куда-то отдавал. Они сами пошли. Они у меня изначально и танцами занимались, и в художественную школу ходили. А потом Вероника практически поставила перед фактом — теперь я хожу на теннис. Ну хочешь – ходи. Молодец, будешь подтянутой всё время. Дисциплина будет — спорт ведь дисциплинирует. Раз-два — и пошло, поехало. Сами втянулись. И где-то лет в 13 стали понимать, что из этого может что-то серьёзное получиться.

— То есть всё-таки основная инициатива была со стороны самих Вероники и Полины?

— Вероника сама пошла. А у них разница с Полиной в шесть лет. И когда она пошла на теннис, ей было 8,5. Полине тогда было только 2,5 года. Жили мы тогда в Москве, причём жена практически всё время одна с ними была, а я спортом занимался. Она везёт Веронику на тренировку, а младшую — за компанию. Непросто было ей, конечно. Надо было отвезти детей, еду приготовить, накормить — кушали дети обычно в машине.

Когда занимается старшая сестра, то младшая идёт следом. Какие варианты, если и мама постоянно на кортах время проводила, ездила вместе с дочкой на соревнования? И Полина тоже ездила, оставить-то не с кем было, – сказал Кудерметов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

