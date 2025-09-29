Отец Кудерметовых рассказал, как тренировал своих дочерей

Экс-хоккеист, бывший нападающий «Ак Барса», магнитогорского «Металлурга», «Спартака», ЦСКА и сборной России Эдуард Кудерметов поделился подробностями своей тренерской работы с дочерьми Вероникой и Полиной Кудерметовыми.

– Насколько вам было сложно переключиться со своего вида спорта на теннис? Можно сказать, что учились вместе с Вероникой и Полиной?

– Конечно, было непросто. Но я учился, смотрел, как другие работают. В Москве очень много различных курсов, где всё тебе объясняют. Особенно во РГУФКе раньше много было таких, сейчас — на НТЦ им. Самаранча. Там всегда много хороших тренеров, именитых: там подскажут, здесь подскажут. Шли своим путём. Конечно, это очень тяжело, когда родитель и ребёнок, и вы одновременно тренер и игрок — постоянно, 24 часа вместе. Это надоедает, потому что ты хочешь одного, они делают другое…

А с другим тренером как бывает? Вы отдыхаете друг от друга. Ты пошёл к себе домой, ребёнок — к себе, и всё хорошо уже на следующий день. А здесь получается так, что вы и дома вместе, и в отеле вместе, и на тренировках вместе. Поэтому приняли решение, что у Полины сейчас другой тренер. Не знаю, как дальше всё это будет идти, но пока вроде её всё устраивает.

– В какой момент вы поняли, что будет лучше отдать дочерей в руки профессионалов?

– Если говорить про Веронику, то собственно теннисом мы с ней никогда не занимались. С ней я работал только в плане физической подготовки, сопровождал в поездках. Некоторые ездят и за границу вместе с клубом, платят определённую сумму. А с ребёнком всегда тренер ездит, контролирует, опекает. И это мы ещё более спокойные времена застали. А вот сейчас кто-то может представить, как кто-то отпустит куда-то 13-летнего мальчика?

Получается, что едет тренер, а тренеру нужно оплачивать билеты, гостиницу, питание и плюс зарплату. И вообще ещё не факт, что ребёнок у тебя будет хорошо играть. Это во многом лотерея — получится или нет.

– При этом для Полины вы были тренером и, собственно, по теннису. Не боялись, что не сможете дать ей квалифицированные уроки?

– Сейчас не работаем, тяжело всё время быть 24 часа вместе. В этом году 1 января я уехал из Казани и вернулся только 9 мая. Всё время я был где-то там — в Америке, в Австралии, где идут турниры. Уже скорее как группа поддержки был. Девочки играют в туре на одних турнирах, а у них всегда есть необходимость после игры посмеяться, пообщаться с папой. Но мне тоже тяжело — мне уже не 20 лет, а тем более такие тяжёлые перелёты, – сказал Кудерметов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

